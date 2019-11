Opnieuw minder mensen in bijstand

Jum­bo-ondernemer kapot na ophef om ‘zelf betalen’-brief aan personeel: ‘We worden afgemaakt’

28 november Spijt hebben ze. Als haar op hun hoofd. Want volgens ondernemersechtpaar Jan en Brigitte van Wincoop was het nooit de bedoeling dat de medewerkers van hun Jumbo-winkel in Leusden echt zélf de boodschappen zouden betalen van de vierde wachtende in de rij. ,,Nu worden we afgemaakt.’’