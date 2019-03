Oprukkend China maakt ons bang

Voor het eerst twee hectomil­jar­dairs op aarde

22 maart Voor het eerst sinds Bill Gates in 2017 werd ingehaald door Amazon-baas Jeff Bezos als rijkste man op aarde mag hij zich weer even min of meer diens gelijke voelen. De Microsoft-oprichter zag zijn vermogen toenemen tot meer dan 100 miljard dollar, waarmee er voor het eerst twee zogenoemde hectomiljardairs tegelijk zijn.