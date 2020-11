Oud-politicus Van der Tak nieuwe voorzitter LTO Nederland

,,Nederland mag ongelofelijk trots zijn op onze sterke en wereldwijd geroemde land- en tuinbouwsector. Ons ondernemerschap is ingebed tot in de haarvaten van de samenleving en met onze innovatiekracht zijn we altijd onderdeel van de oplossing. Boeren en tuinders hebben Nederland groot gemaakt. Door de verbinding te zoeken – als boeren en tuinders onderling, maar óók met onze ketens, maatschappij en politiek – blijven we werken aan een sterk agrarisch Nederland. Ik ben vereerd daar een bijdrage aan te mogen leveren,” zei Sjaak van der Tak als reactie op zijn verkiezing.

De nieuwe voorzitter ziet diverse uitdagingen voor de sector: “Het ondernemerschap in onze sector is fantastisch. Maar het is geen makkelijke tijd voor onze boeren en tuinders. De marges zijn dun, de regeldruk is hoog en het politiek-maatschappelijke debat steeds feller. Op verschillende beleidsdossiers, van stikstof tot gewasbescherming, is de onzekerheid groot. En daarmee de onzekerheid over de toekomst, over onze ruimte om te ondernemen. Voor het bedrijf, voor de volgende generatie. Dat maakt het des te belangrijker om samen te werken. Aan financieel gezonde bedrijven, aan verantwoord ondernemerschap, aan maatschappelijk draagvlak. Ik verheug me er op daar met onze leden het gesprek over aan te gaan!”