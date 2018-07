'Oudere huizenbezitter wil overwaarde cashen, maar zit vast in zijn woning'

Het is het gedroomde scenario van veel 57-plussers met een koophuis: de huidige woning verkopen en er iets goedkoper voor terugkopen óf huren. Vier op de vijf gaat bij verkoop uit van een aardige overwaarde op de woning. Bijna de helft verwacht nu zelfs een ton of meer te kunnen cashen.

Hoe ze dat geld willen besteden, weten ze ook al. 25 procent wil reizen, 30 procent noemt een financiële buffer en 40 procent wil het benutten als aanvulling op het pensioen.

De verhuiswens heeft niet alleen maar te maken met die forse overwaarde, ook de huidige staat van de woning is een reden. Hun huidige woning is niet toekomstproof, blijkt uit het onderzoek. Bijvoorbeeld omdat de woning niet gelijkvloers is of omdat het huis en de tuin te groot zijn om te onderhouden.

,,Stel je voor dat een deel van die mensen gaat verhuizen. Dan pakt dat heel gunstig uit voor de hele woningmarkt", denkt Twan Cats, commercieel directeur van De Hypotheker. ,,Zo komen meer woningen vrij voor starters of doorstromers.”

Haalbaarheid

Het klinkt ideaal, toch is Cats kritisch over de haalbaarheid. De kans dat senioren wat van hun overwaarde overhouden bij een nieuwe aankoop is vrij klein. Zo bleek eerder al uit een onderzoek van makelaarsorganisatie NVM.

Het aanbod van te koop staande woningen is minimaal en de prijzen zijn hoog. Hetzelfde geldt voor huurwoningen. ,En ook aan seniorenwoningen is een schreeuwend tekort”, vult de directeur aan.

Quote Iedereen praat over de slechte situatie van de starter op de woning­markt. Maar er mag ook meer aandacht komen voor de oudere huizenbe­zit­ter Twan Cats, De Hypotheker Daarnaast signaleert hij een ander punt waar de oudere huizenbezitters tegenaan lopen: een nieuwe hypotheek. ,,Maar daar ligt nu ook een kans. Sinds half juni kunnen geldverstrekkers in bepaalde situaties maatwerk toepassen, waarbij senioren met een pensioeninkomen worden getoetst op basis van de werkelijke maandlasten in plaats van de maximaal berekende lasten.”



In de praktijk blijken geldverstrekkers dat maatwerk beperkt aan te bieden, bevestigt Vereniging Eigen Huis. Volgens de belangenvereniging van huizenbezitters krijgen ouderen soms onterecht nul op het rekest. Hun situatie is veelal gecompliceerder dan die van starter met een NHG-hypotheek, constateert woordvoerder Hans André de La Porte. ,,Dat vraagt van hypotheekadviseurs en geldverstrekkers om beter hun best te doen."

Al met al vindt Cats van De Hypotheker dat er wat meer aandacht mag komen voor de oudere huizenbezitter. ,,Iedereen praat over de slechte situatie van de starter op de woningmarkt. Oudere huizenbezitter zijn vaak wel rijk in stenen, maar kunnen of weten niet hoe die te verzilveren en hebben weinig keus qua woningaanbod. En dat probleem groeit, zeker met het oog op de vergrijzing.”