Oververzekering in zes voorbeelden: ben jij (iets te) goed verzekerd?

Met het afsluiten van een verzekering neem je het zekere voor het onzekere. De meeste mensen menen dat eventuele schade door hun polis is gedekt en hebben vertrouwen in een goede afwikkeling, zo concludeert het Verbond voor Verzekeraars uit eigen onderzoek. Daaruit komt wel een groot verbeterpunt naar voren: meer duidelijkheid over wat wel en niet is gedekt. Want als je niet goed oplet, ben je zo onder- of oververzekerd.