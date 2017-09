'Pak jeugdwerkloosheid steviger aan'

Een op de vijf

Volgens de meest recente cijfers is circa één op de vijf jongeren in de eurozone werkloos. Griekenland, Spanje en Italië zijn daarbij de negatieve uitschieters. In die landen zitten circa vier op tien jongeren zonder werk. In Nederland zit bijna 9 procent van de jongeren werkloos thuis.



De laagste jeugdwerkloosheid onder jongeren in de eurozone werd gemeten in Duitsland waar 6,5 procent van hen geen baan heeft. De inrichting van het beroepsonderwijs, samen met de flexibelere loonconstructie en bredere steun vanuit de overheid bij de zoektocht naar een baan zijn belangrijke redenen dat in Duitsland de jeugdwerkloosheid lager ligt dan bijvoorbeeld Frankrijk, aldus de ECB-preses.