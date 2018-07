Pakken we de auto, trein, bus of toch het vliegtuig naar de zon?

Vliegtuig

Snel, maar aanslag op het milieu Voor veel vakantiegangers ligt het vliegtuig voor de hand als de reisafstand boven de duizend kilometer uitstijgt. Maar vliegen is wel ronduit slecht voor het milieu. Volgens Milieu Centraal resulteert een retourtje Amsterdam - Barcelona in een uitstoot van ruim 450 kilogram CO2 per persoon. Dat is net zoveel als de hoeveelheid kooldioxide die vrijkomt voor de gehele vleesconsumptie van een persoon in een jaar. En om het af te zetten tegen de uitstoot van ons energieverbruik thuis (gas en stroom): dat is van een gemiddeld huishouden 4160 kg per jaar. Het grootste voordeel: vliegen is veruit de snelste manier van reizen. Natuurlijk moet je eerst naar een vliegveld reizen en vergt ook het inchecken tijd. Maar eenmaal vertrokken sta je in iets meer dan twee uur op Spaanse bodem. Vanaf het vliegveld van Barcelona is het dan nog ongeveer een uur met de (huur)auto, of twee uur rijden met de bus naar Blanes. Totale reisduur: circa zeven uur (inclusief in- en uitchecken). Prijs Een retour Barcelona - Amsterdam kost tussen 21 juli en 28 juli rond de 200 euro per persoon. Daar kunnen nog bagagekosten bij komen van tussen de 20 en 50 euro (retour) per persoon, afhankelijk van het gewicht van je koffer. Als je vroeg boekt, kun je ook vliegtickets vinden voor minder dan 100 euro per persoon. Volgens de reiswebsite Skyscanner is het goedkoopste vliegticket naar Barcelona 21 weken voor vertrek te boeken. Juli is de duurste maand om naar Barcelona te vliegen. Een ticket is deze maand is 25 procent duurder dan gemiddeld. Daarbij komt nog de prijs van de bus van het vliegveld naar Blanes. Deze reis kost rond de 25 euro (retour). Totale retourprijs per persoon in het hoogseizoen: 250 euro. Daarmee kom je voor een gezin van vier personen op een reisbedrag van circa 1000 euro. + snelste vervoer gemakkelijk te boeken via internet + forse aanslag op het milieu - je ziet weinig van de omgeving tijdens het reizen - kans op vertraging bij grote drukte

Trein

Comfortabel en in een dag te doen In 2016 gingen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 197.000 mensen met de trein op vakantie. In 2015 waren dat er nog 278.000, en in 2008 zelfs 429.000. De afname is te verklaren door het geheel verdwijnen van rechtstreekse nachttreinen vanuit Nederland in dat jaar. De Duitse City Night Line was de laatste nachttrein die nog vanuit Nederland vertrok. Toch is treinreizen binnen Europa, zij het met enkele extra overstappen, nog best te doen. ,,Blanes heeft een treinstation en is goed met de trein te bereiken’’, zegt Helmut Brall van De Treinreiswinkel. Wat betreft vervuiling behoort de trein tot de schoonste vorm van vervoer: met een treinreis naar Spanje en terug stoot je volgens Milieu Centraal per persoon 90 kilogram CO2 uit. De reis naar Blanes begint met de Thalys naar Parijs. Die vertrekt vanaf Amsterdam, Rotterdam, of Schiphol naar Parijs-Noord. Daar heb je circa 30 minuten nodig om naar treinstation Parijs-Lyon te reizen. Daarvandaan vertrekt de Franse hogesnelheidstrein TGV naar Girona, een Spaanse stad vlakbij Barcelona en Blanes. Vanaf hier gaat een lokale trein naar Blanes. De reis neemt bij elkaar ongeveer twaalf uur in beslag. Een mogelijkheid voor een tijdstip van vertrek is kwart over negen ’s morgens in Amsterdam. Dan sta je na drie keer overstappen (Parijs-Noord, Parijs-Lyon en Girona) om kwart over negen ’s avonds op het station van Blanes. Prijs Een retour voor de bovengenoemde treinreis kost op 21 juli 296 euro, inclusief bagage. Vroegboektickets voor deze reis, die uiterlijk drie maanden voor vertrek zijn te boeken, kosten 196 euro. Jongeren tot en met 27 jaar betalen in het hoogseizoen 274 euro, 60-plussers 279 euro. Totale prijs per persoon in het hoogseizoen: 296 euro. Een gezin met twee kinderen zal voor een treinreis Blanes circa 1140 euro kwijt zijn. + je ziet veel van de omgeving + comfortabel, je hebt veel ruimte en kunt makkelijk de benen strekken + geen last van topdrukte zoals op het vliegveld of de weg - je bent ongeveer twee keer zo lang onderweg als door de lucht - drie keer overstappen met al je bagage is niet fijn - een treinreis vereist wat uitzoekwerk, hoewel aanbieders als De Treinreiswinkel goed kunnen helpen

Bus

Lange rit, maar wel betaalbaar



Een busreis naar de Costa Brava was jarenlang dé betaalbare manier voor jongeren om in Spanje de bloemetjes buiten te zetten. In diverse steden in Nederland kun je op een bus naar Barcelona stappen. Aanbieders zijn onder meer Rekro, Solmar en Flixbus. Rekro rijdt zonder overstap in 24 uur door naar Blanes.



De bus stopt in Nederland enkele keren om mensen op te pikken en in Spanje om vakantiegangers af te zetten. De bus vertrekt onder meer vanuit Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Een retour kost tussen de 125 en 175 euro per persoon, inclusief bagage.



Touringcars van aanbieder Solmar komen vanaf ongeveer vijftig opstapplaatsen in Nederland samen op een transferium net onder Eindhoven. Daar stappen reizigers over op de bus die hen naar Spanje brengt. Vanaf het transferium is het nog zo’n 18 uur met de bus naar Blanes. Deze busreis kost in het hoogseizoen 145 euro per persoon (retour).



Bij aanbieder Flixbus moet je overstappen tijdens je reis naar Spanje, vaak is dat in Parijs. Als je om een uur of zeven ’s morgens vertrekt ben je omstreeks drie uur ’s middags in Parijs, van waaruit een andere bus verder rijdt naar Barcelona. De volgende ochtend kom je rond negen uur aan in Barcelona. Deze reis beslaat in totaal zo’n 26 uur en kost ongeveer 155 euro per persoon.



Vanuit Barcelona rijden er bussen in twee uur naar Blanes. Daar kom je dus tussen de 20 en 28 uur na vertrek uit Nederland aan. Heb je geen zin meer in een bus? Een taxi brengt je vanaf 80 euro in een uurtje naar de badplaats.

Net als de trein is een busreis een relatief lagere belasting voor het milieu, met een CO2-uitstoot van 90 kilogram per persoon per retour.



Prijs

Een busretour met een vertrek op 21 en 28 juli kost tussen de 125 en 175 euro. Ook kaartjes voor de bus zijn goedkoper als je ze eerder boekt.

Als je meerdere busreizen binnen Europa wil maken, kies je voor een ‘InterFlix’ ticket. Hiermee kun je binnen drie maanden vijf enkele reizen met aanbieder Flixbus maken voor 99 euro.

Met extra buskaartjes voor Blanes (heen en terug) kom je uit op minstens 150 euro per persoon voor de retourreis Costa Brava, ofwel circa 600 euro voor een gezin van vier.



+ vrij milieuvriendelijk, want de CO2-uitstoot per persoon is laag

+ betaalbaar; als je alleen of met zijn tweeën reist, is het zelfs de goedkoopste optie

+ rijdt door terwijl je slaapt, je hebt dus geen overnachtingskosten



- de reistijd is van alle vervoersvormen het langst

- de bus kan net als de auto in files terechtkomen