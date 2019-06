Peet en Elza boeren veganistisch, zonder dierlijke mest

Op 14 hectare land aan de rand van het Brabantse dorp Lepelstraat telen ze gewassen als bonen, sla, aardbeien en ook kruiden. Dat gebeurt op honderd procent plantaardige basis. De veganistische landbouw staat in Nederland in de kinderschoenen. Als het aan de familie De Krom ligt, komt daar snel verandering in. Samen met teler Joep Peteroff heeft Peet de Krom een netwerk ter bevordering van biologische veganlandbouw opgezet. ,,Acht telers zijn aangesloten en we krijgen veel verzoeken om informatie te delen over onze werkwijze. We merken dat de belangstelling groeit’’, aldus Peteroff. De producten van de aangesloten telers zijn te herkennen aan een groen logo/sticker.