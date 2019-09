Pensioenkorting van 10 procent dreigt voor oudere werknemers

Genoegen nemen met een lager pensioen is vaak geen optie. ,,Het gemiddelde pensioen bij ons is 600 tot 700 euro. We hebben het niet over Zwitserlevenpensioenen. Daar 10 procent vanaf halen is een enorme klap voor de mensen’’, zegt Brocken. Bij PME is het gemiddelde pensioen zo’n 700 euro.



Ook oudere werknemers met een zwaar beroep worden hard geraakt. Zij hebben vaak al moeite om gezond de eindstreep te halen. Eerder stoppen met werken is geen optie, daarvoor zijn de pensioenen vaak te laag. Bij PMT gaan de komende drie jaar ruim 14.000 mensen met pensioen, bij pensioenfonds PME gaat het om vergelijkbare aantallen.