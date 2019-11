Personeel Action krijgt meer loon

Het gaat om 8,5 procent meer loon plus een eenmalige uitkering van 1 procent over het brutosalaris op basis van de gewerkte uren in 2019. De lonen gaan in zes stappen structureel omhoog, verspreid over de jaren 2020 tot en met 2022. Ook zijn er afspraken gemaakt over verbeteringen op het gebied van bijvoorbeeld flexibilisering.