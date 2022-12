Personeelstekort fiscus: steeds minder traditionele controles

Sharon is het brein achter megasucces van My Jewellery: ‘Waarom vrouwen zoveel sieraden hebben? Daar worden we blij van’

Spullen aan de man, eh vrouw, brengen zat er op de basisschool al in bij Sharon Hilgers (33). Inmiddels is de oprichter van sieradenbedrijf My Jewellery ondernemer van het jaar en bedient ze vanuit Den Bosch een miljoen klanten. Toch zit ze op zondagmiddag thuis in haar woonkamer nog zelf kralen te rijgen.

19 december