Peter de Mönnink nieuwe topman Talpa Network

Volgens Talpa heeft de wisseling te maken met het opnieuw inrichten van de organisatiestructuur aan de top. De Mol is bezig Talpa Network uit te bouwen tot een breed mediaconcern, met sterke posities in televisie, radio en online. De Mönnink was tot eind vorig jaar nog topman van de Nederlandse tak van Sanoma, bekend van nieuwssite Nu.nl en tijdschriften Donald Duck en Libelle. Hij stapte eerder al over naar Talpa, waar hij afgelopen tijd onder meer leiding gaf aan de televisiezenders van SBS.

Formele raad van bestuur

Er is nu ook een formele raad van bestuur bij Talpa Network. Daarin zit naast de topman ook operationeel directeur Barry Masclee. De huidige financieel directeur Shashi Baboeram Panday heeft ervoor gekozen om zijn aandacht volledig te richten op productiemaatschappij Talpa Media, dat in 2015 is overgenomen door het Britse ITV. Hij blijft wel verantwoordelijk tot een plaatsvervanger is gevonden.



Talpa Network is het bedrijf achter onder meer de televisiezenders SBS6, Net5 en Veronica. Ook Radio 538, Sky Radio en Radio 10 horen erbij, alsmede digitale titels als KIJK, JUKE en VoetbalTV. Eerder dit jaar nam Talpa ook het ANP over.