Philips-baas: Consument betaalt straks de rekening van handelsoorlogen

De Verenigde Staten en China hebben de voorbije weken over en weer al voor enkele tientallen miljarden dollars aan importtarieven opgelegd, maar de handelsoorlog lijkt nu echt op de spits gedreven te worden. Philips kan de precieze gevolgen nog niet inschatten, maar de hoogste baas waarschuwt dat kostenverhogingen op de loer liggen.

,,Aan beide kanten kan het gaan wringen, want wij produceren in Amerika producten die we exporteren naar China en omgekeerd", aldus Van Houten.

Volgens de Philips-bestuursvoorzitter is de situatie op dit moment nog redelijk overzichtelijk en is het een kwestie van de lijsten bestuderen met daarop producten waarvoor de invoerheffing geldt. Dat wordt anders nu Donald Trump dreigt om 10.000 producten uit China te gaan belasten met hogere importtarieven. De Amerikaanse president verklaarde zich bereid om tot 500 miljard dollar aan heffingen te gaan, zo zei hij afgelopen vrijdag.

Heffingen

Met de heffingen die Trump eerder dit jaar in het leven riep - en waarop de Europese Unie en China de afgelopen maanden reageerden met tegenmaatregelen - wil hij flink van zich af slaan. Wat hem betreft waren de VS door het economisch beleid van zijn voorgangers aan het verliezen. Zo was er een handelstekort met China. Met de heffingen wil hij proberen bijvoorbeeld meer banen te creëren in de metaalsector.

,,Het voordeel is dat Philips fabrieken heeft in drie werelddelen, waardoor we wel enige flexibiliteit hebben om productie te verplaatsen naar regio's waar we minder last hebben van die tarieven", zei Van Houten in een gesprek met deze krant naar aanleiding van de bekendmaking van de halfjaarcijfers.

Verplaatsen

De mogelijkheid om productie al dan niet tijdelijk te verplaatsen naar elders in de wereld biedt voor Philips maar beperkt bescherming tegen de gevolgen van de mondiale handelsruzies. ,,Ook al ben je met je eindproductie flexibel, je componentenstroom kan ook geraakt worden door deze heffingen. Staal of halfgeleiders bijvoorbeeld, dan gaat de kostprijs toch omhoog."