Philips heeft last van Chinese lockdowns, concern pessimistischer over 2022

Aanhoudende tekorten aan onderdelen en langdurige lockdowns in China doen Philips steeds meer pijn. Het bedrijf heeft de verwachtingen voor de rest van het jaar naar beneden bijgesteld. Over de slaapapneu-kwestie praat Philips met Justitie in de VS over een mogelijke schikking.