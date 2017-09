Philips komt niet uit onder megaboete

De Europese Commissie legde eind 2012 kartelboetes op aan Philips, LG, Samsung, Technicolor, Panasonic, Toshiba en MTPD over gesjoemel tussen 1996 en 2006 voor kathodestraalbuizen. Die werden destijds gebruikt in beeldschermen en monitors. De bedrijven verdeelden markten en klanten onder elkaar en beperkten hun productie.



Philips kreeg zelf een boete van 313 miljoen euro. Samen met LG kreeg het nog een boete van 392 miljoen euro, waar Philips voor de helft voor opdraait. Het medisch technologiebedrijf nam in december al een voorziening van 509 miljoen euro voor de boetes.



De totale boete van 1,47 miljard euro was toentertijd de hoogste die Brussel ooit oplegde in een kartelzaak. Specialist ConsumentenClaim startte een massaclaim namens kopers van de beeldbuizen en legde de zaak voor aan de rechter.