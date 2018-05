Philips Lighting ligt onder vuur in VS

De jonge Kennedy (37), de rijzende ster van de democratische partij, verwijt Trump dat hij niet in staat is een bedrijf in 'huis' te houden en de werkgelegenheid van Amerikaanse burgers veilig te stellen. Hij hekelt Trump dat hij er zelfs niet in slaagt zijn eigen 'America first'- aanpak te laten slagen. In een brief die hij openbaar heeft gemaakt, roept Kennedy de president op om zich hard te maken voor zijn mensen en de sluiting te stoppen. Trump heeft nog niet gereageerd.



Door de sluiting van de fabriek en de verplaatsing van de werkzaamheden naar Mexico, staan ruim 160 mensen op straat. 'Stank voor dank' is de publieke opinie in de Verenigde Staten. Trump verlaagde de belastingen voor grote bedrijven zodat ze meer banen kunnen creëren. Maar nu vertrekt Philips Lighting naar een land met lagere lonen. Dat schiet de inwoners van Fall River in het verkeerde keelgat. Zeker omdat de fabriek, opgericht in 1904, meer dan een eeuw lang goed was voor honderden banen.