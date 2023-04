Philips roept 1233 slaapapneu-apparaten terug in VS en Frankrijk

De Amerikaanse medische toezichthouder FDA heeft daarvoor de meest dringende waarschuwing afgegeven, die stelt dat het gebruik van de apparaten ernstige verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben. De DreamStations zijn al eens gerepareerd na gevaarlijke gebreken, daarom werden eerder wereldwijd 5,5 miljoen van de apparaten teruggeroepen.

In de Verenigde Staten worden 1088 apparaten teruggeroepen, de overige komen uit Frankrijk, aldus de zegsman. Hij geeft daarbij aan dat de helft daarvan inmiddels wel al is vervangen of onderweg is naar klanten en patiënten.

Onjuiste of dubbele serienummers

De apparaten zijn afkomstig uit een specifieke batch en worden teruggeroepen omdat er tijdens de programmering onjuiste of dubbele serienummers zijn toegekend. Een apparaat waarvan dubbele serienummers in omloop zijn, kan ertoe leiden dat patiënten de verkeerde behandeling krijgen toegediend via de DreamStation-machine. Ook is het mogelijk dat er helemaal geen behandeling plaatsvindt, aldus de FDA. Mocht dit het geval zijn, dan geeft de DreamStation geen waarschuwing af.

Volgens de Amerikaanse medische waakhond kan een mislukte behandeling van een DreamStation leiden tot ‘ademhalingsproblemen, hartfalen, ernstig letsel en overlijden’. Philips zou volgens de FDA 43 klachten hebben ontvangen over problemen met de apparaten, maar van verwondingen of sterfgevallen was geen sprake. Op 10 februari heeft Philips klanten en patiënten ingelicht over de problemen, meldt de FDA.

5,5 miljoen apparaten

Van de eerste generatie DreamStations moest Philips eerder al wereldwijd 5,5 miljoen apparaten terugroepen. Die problemen die daaraan ten grondslag lagen hadden betrekking op isolatieschuim in de machines. Dat kon afbrokkelen of chemische stoffen afgeven na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen. In beide gevallen stelde Philips wel dat de risico’s binnen de veiligheidslimieten vallen.

In totaal zijn 346 overlijdens gemeld die mogelijk te maken hebben gehad met de ondeugdelijke apparaten. Topman Roy Jakobs meldde eind maart te verwachten dit jaar waarschijnlijk een akkoord te kunnen sluiten met patiënten die economische schade hebben geleden door de apneu-affaire.