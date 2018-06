Polen en Roemenen verdringen nauwelijks 'gewone' Nederlanders

Goklustige immigrant luistert niet naar zoon en wint 315 miljoen in loterij

9 juni ,,Stop er toch mee, je wint toch nooit iets’’, zei de zoon van Tayeb Souami tegen zijn goklustige vader. De 56-jarige accountant uit Little Ferry, in New Jersey, kwam in 1996 als immigrant naar Amerika en speelde al 21 jaar mee in diverse loterijen. Met weinig geluk. Tot deze week dan, want Souami won ruim 315 miljoen dollar in de Powerball-loterij.