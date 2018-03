Politiek verheugd over intrekken salarisvoorstel voor ING-topman

Politieke partijen in de Tweede Kamer zijn blij dat ING afziet van Hamers' loonsverhoging. GroenLinks-leider Jesse Klaver, die werkt aan een wet om zulke loonsverhogingen voor bankiers te dwarsbomen, spreekt van een ,,belangrijke overwinning''.



Wel gaat GroenLinks door met de wet. ,,Om ook in de toekomst de buitensporige salarisverhogingen van bankiers te voorkomen.'' Regeringspartijen CDA en D66 zijn ook tevreden dat ING zich heeft bedacht. ,,En terecht!'' reageert D66-Kamerlid Steven van Weyenberg op Twitter. ,,Druk van klanten, Kamer en regering werkt.''



Zijn CDA-collega Erik Ronnes: ,,Gelukkig trekt ING bizarre loonsverhoging in. De vraag blijft wel hoe het zover heeft kunnen komen.'' Ronnes maakt uit de affaire op dat ,,de kloof tussen bankentop en maatschappij nog levensgroot'' is. Hij waarschuwt dat het ,,laatste woord hierover nog niet gezegd'' is.



,,Dit is de enige juiste uitkomst van deze discussie''; reageert minister Wopke Hoekstra op het besluit van ING. ,,Het is een verstandig besluit'', zei hij desgevraagd in Brussel. Gisteren zei Hoekstra dat hij los van de spoedwet die GroenLinks-leider Jesse Klaver voorbereidt, zoekt naar wettelijke of andere maatregelen om situaties als deze te voorkomen.



Ook voor SP-Kamerlid Renske Leijten is de kous nog niet af. ,,OK, verhoging van de baan! Stap 1 is gewonnen. Nu door met échte mogelijkheden om in te grijpen bij bizarre beloningsvoorstellen'', reageert ze op Twitter.



Ook de PvdA wil ,,doorgaan met strengere wetgeving, hogere buffers en het scheiden van nuts- en zakenbankieren. ING toont aan dat we niet moeten verslappen in de strenge aanpak van de financiële sector. Anders komt de verziekte bonuscultuur weer terug die tot de financiële crisis heeft geleid.''