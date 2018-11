‘Postbedrijf Sandd is wel vaker gevoelige poststukken kwijt’

Vakbond dreigt met acties bij PostNL

11:21 Vakbond FNV dreigt met acties bij PostNL in de voor het postbedrijf drukke feestdagenperiode. Volgens bestuurder Ger Deleij heeft de onderneming na drie onderhandelingsrondes over een nieuwe cao nog steeds geen inhoudelijk voorstel gedaan. ,,Als PostNL niet snel over de brug komt, dan starten we met prikacties.’'