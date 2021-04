PostNL mag Sandd tóch overnemen: ‘anders postbezorging in gevaar’

Keijzer verstrekte in 2019 toestemming voor de overname, maar de vergunning werd in juni vorig jaar door de Rotterdamse rechtbank vernietigd. De rechtbank en eerder ook toezichthouder ACM stelden dat er bij een samensmelting van de twee grootste postbedrijven een praktisch monopolie zou ontstaan.

Hierna liet Keijzer extra onderzoek doen naar de mogelijke gevolgen van de overname en komt nu met een nieuw besluit om het samengaan met terugwerkende kracht alsnog te regelen. ,,Mijn taak is om te zorgen dat postbezorging betaalbaar, beschikbaar en betrouwbaar blijft in een markt die jaarlijks 6 tot 10 procent krimpt. De concurrentie die er bestond, kwam vooral ten goede aan grootzakelijke verzenders zoals de rijksoverheid zelf. Maar het leverde nauwelijks voordelen voor een consument op en ging bovendien ten koste van de arbeidsvoorwaarden van bezorgers en sorteerders. Ik ben op basis van uitgebreider onderbouwde economische, juridische en sociale argumenten tot de conclusie gekomen dat toestemming voor de overname noodzakelijk is’’, aldus de staatssecretaris.

Rendement

Uit het onderzoek blijkt volgens Keijzer dat het rendement van het postbedrijf van PostNL voorafgaand aan de overname onvoldoende was om de continuïteit van de landelijke postdienstverlening te kunnen blijven garanderen. Daarnaast stond Sandd voorafgaand aan de overname in 2019 op de rand van een faillissement. Deze marktomstandigheden laten voortbestaan, had volgens de staatssecretaris kunnen leiden tot het verdwijnen van de vijfdaagse postbezorging waarbij veel werknemers hun baan zouden verliezen. Of tot een situatie waarin alleen met financiële overheidssteun de postbezorging in Nederland nog kon blijven plaatsvinden.