PostNL negeert FNV: gewraakte nieuwe bezorgmethode komt er gewoon

In de nieuwe brief stelt PostNL dat het geen werk overhevelt van sorteercentra naar bezorgers. ,,De postbezorgers en postbodes gaan de post bezorgen uit twee gesorteerde bundels", schrijft hr-directeur Veldstra. ,,Deze bundels hoeven tijdens het bezorger niet meer gesorteerd te worden. De bezorger pakt per adres de post uit de reeds gesorteerde bundels. Dit is overigens praktijk in meerdere Europese landen."



PostNL betwist dat er vijfhonderd banen verdwijnen. ,,Dit is simpelweg onjuist. Waar op de ene plaats banen verdwijnen, zullen er op andere plaatsen binnen het bedrijf banen ontstaan."



Het postbedrijf stelt de nieuwe methode uitgebreid te hebben getest en ook aanpassingen te hebben doorgevoerd. Zo is het gewraakte postvest niet meer verplicht om te dragen.