Prijs eieren in jaar tijd ruim een kwart omhoog, en ook buiten Nederland stijgen de prijzen fors

Maar niet alleen in Nederland is de prijs voor een eitje flink opgelopen. In de Europese Unie bedroeg de prijsstijging gemiddeld dik 31 procent en Amerikanen moesten ruim 55 procent meer betalen voor eieren. Daarmee zijn eieren veel sterker in prijs gestegen dan boodschappen in het algemeen.

De hogere prijzen komen vooral door de sterk gestegen kosten van kippenvoer sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Daarnaast is het aanbod van eieren momenteel kleiner door de vogelgriep, wat volgens het CBS eveneens van invloed is op de prijs.

Eieren uit Oekraïne

Het statistiekbureau merkt ook op dat circa 1 op de 100 eieren in Nederland tegenwoordig uit Oekraïne komt. Daarmee is Nederland de derde bestemming van Oekraïense eieren binnen Europa. In totaal importeerde Nederland vorig jaar 7 miljoen eieren uit het door oorlog getroffen land. Voor mei 2022 kwamen er nog nagenoeg geen eieren uit Oekraïne.

Nederland voert zelf echter veel meer eieren uit dan het importeert. De uitvoer kwam vorig jaar neer op bijna 1,5 miljard stuks. Vooral Duitsers kochten veel Nederlandse eieren.