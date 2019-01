Prijsstijging woningen afgenomen in december

De prijsstijging van bestaande koopwoningen is in december lager uitgekomen dan de maanden daarvoor. Een gemiddeld huis werd ten opzichte van een jaar eerder 8,4 procent duurder in de laatste maand van het jaar, zo blijkt uit vandaag bekendgemaakte gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. In oktober en november was er nog sprake van een stijging met respectievelijk 9 procent en 9,5 procent.

Met de gegevens van december zijn ook de kwartaal- en jaarcijfers bekend. In de laatste drie maanden van 2018 waren bestaande koopwoningen 9 procent duurder dan een jaar eerder. Ook de gemiddelde prijstoename over het gehele vorige jaar lag op dat niveau. Zo snel stegen de huizenprijzen in een jaar sinds 2001 niet.

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Vergeleken met het dieptepunt in juni 2013 lagen de prijzen in december ruim 33 procent hoger. Ten opzichte van het vorige hoogtepunt in augustus 2008 waren de koophuizen in december bijna 5 procent duurder.

Grootste prijsstijgingen

In het vierde kwartaal wisselden 218.000 koopwoningen van eigenaar. Dit is een daling van 9,7 procent ten opzichte van 2017. Sinds medio 2013 werden er elk kwartaal juist meer koopwoningen verkocht. De lagere verkopen waren in alle provincies aan de orde. Toch werd vorig jaar nog het op één na hoogste aantal woningverkopen ooit gemeten. Van alle woningtypen daalden de verkopen van appartementen het hardst.

De woningen in Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland lieten de grootste prijsstijgingen zien, allemaal boven de 10 procent vergeleken met een jaar eerder. In Zeeland werd de kleinste toename in woningwaarde geregistreerd, van 6 procent. Op stedenniveau lagen Rotterdam en Utrecht aan kop, met huizen die 13 en 11 procent duurder werden. Het prijskaartje dat aan een woning hangt was het hoogst in Amsterdam: een gemiddelde koopwoning in de hoofdstad kostte 466.000 euro.