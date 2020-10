Prijzen nieuwbouwwoningen stijgen het minst in bijna vier jaar

Nieuwbouwwoningen gingen in het tweede kwartaal gemiddeld voor 4 procent meer van de hand dan een jaar eerder. Dat is de laagste stijging sinds het derde kwartaal van 2016. De prijzen van bestaande koopwoningen gingen met 7,5 procent omhoog. Dat is de grootste stijging in ruim een jaar. Eventuele invloeden van het coronavirus op de huizenmarkt zijn volgens de onderzoekers ,,nog niet of nauwelijks zichtbaar’’.