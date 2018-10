'Privacyregels bedreigen duizenden pensioenen'

De realiteit is anders. Sinds de nieuwe wet op de privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming of kortweg AVG, zijn veel loketten gesloten voor de pensioenfondsen. De Belastingdienst, SVB en DUO geven niet meer thuis. ,,De overheid schiet in een algehele kramp als het om de AVG gaat.’’



,,Nu kunnen we kansen niet meer benutten om mensen hun pensioen te geven’’, verzucht Riemen. ,,Wij vinden privacy ook belangrijk, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar de privacywetgeving is toch niet bedoeld om burgers dwars te zitten? Doen we dat wel slim?’’



De baas van de pensioensector wijst er op dat de pensioenfondsen wel toegang hebben tot de Basis Registratie Personen en de data van het UWV. ,,Die andere bestanden willen we ook graag gebruiken. En ook het Niet Ingezetenen Register. Dan kunnen we zien of mensen naar het buitenland zijn verhuisd.’’