Privacywaakhond dreigt UWV met fikse boete

Kosten NH­G-hypotheek gaan iets omlaag

13:12 Wie volgend jaar een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) wil afsluiten, is iets goedkoper uit. Kopers betalen dan 0,9 procent over de hoogte van hun totale hypotheekbedrag in plaats van de huidige 1 procent. Bovendien gaat volgend jaar de NHG-grens omhoog naar 290.000 euro.