Problemen in afhandeling op Schiphol alleen maar toegenomen, wilde acties dreigen in meivakantie

DNB-president Knot niet bang voor stijgende inflatie door loonsverho­ging

Werkgevers leveren hun bijdrage aan koopkrachtherstel nu de loonafspraken in cao’s rond de 7,5 procent uitkomen. Dat constateert president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in gesprek met het ANP. Hoewel de loonsverhoging daarmee momenteel hoger is dan de inflatie, is hij niet bang dat al dat extra salaris het prijspeil nu verder opjaagt.