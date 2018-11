Producent Nederlandse film Redbad eist twee ton van videosite YouTube

Volgens directeur Tim Kuik van Stichting Brein, die zich inzet voor de schending van auteursrecht, is het de eerste keer dat een Nederlandse producent tot deze stap overgaat. ,,We herkennen het enorme probleem dat Klaas de Jong aankaart wel'', stelt hij. ,,Elke grote Nederlandse film is vroeger of later wel op YouTube te vinden. We weten dat veel producenten er veel tijd en energie in moeten steken om deze illegale kopieën te signaleren en te laten verwijderen.''



Bovendien lopen Nederlandse filmmakers inkomsten mis doordat mensen via YouTube kijken en niet naar de bioscoop gaan of legaal downloaden. Het klopt dat YouTube een deel van de inkomsten die verworven zijn afstaat. "Maar dat gaat om een heel klein bedrag dat niet in verhouding staat tot de inkomsten die de producenten zouden krijgen als iemand via legale kanalen naar de film zou kijken.''