ProRail en NS vragen 20 miljard voor het spoor

Nu de treinen steeds voller zitten en Nederland door stikstof lam ligt, wordt het volgens ProRail en NS hoog tijd om te investeren in het OV. In een document, dat in bezit is van deze krant, leggen ze tientallen mogelijke spoorinvesteringen voor de periode tot 2040 op tafel. Samen kosten ze 20,6 miljard euro. Zo moet de reisduur tussen Groningen/Leeuwarden en de Randstad door aanpassingen op de Hanzelijn een kwartier omlaag. Treinroutes van Nijmegen, Twente en Vlissingen naar het westen moeten eveneens tot dertig minuten sneller.

Goederentreinen

Nog aantrekkelijker

,,Door te investeren in betere trein- en OV-verbindingen wordt het voor mensen nóg aantrekkelijker te kiezen voor een duurzame wijze van vervoer in plaats van achter aan de file aan te sluiten,” stelt Hans van Leeuwen, directielid van ProRail.



De spoorbeheerder constateert dat er voor stikstof-oplossingen vooral naar de boeren en een lagere maximum snelheid wordt gekeken. ,,Er is ook een andere oplossing, eentje die al 180 jaar bestaat: het spoor. Kortom, blijf vooral 130 rijden, maar doe dat op het spoor.”



NS wijst op het snel groeiende treinvervoer. September was met 36,7 miljoen passagiers de drukste maand ooit. ,,We hebben een enorme ambitie om meer treinen te laten rijden, vaker te rijden en sneller te rijden. Met deze lijst geven we aan welke infrastructuur nodig is om dat waar te maken.”