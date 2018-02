Qualcomm ook na gesprek tegen overname

Chipbedrijf Qualcomm probeert zelf in een langdurige procedure branchegenoot NXP in Eindhoven over te nemen. Die overname kan in gevaar komen als het Broadcom lukt Qualcomm in te lijven.



Het bestuur van Qualcomm is in de brief niet helemaal negatief over het gesprek. Daarin heeft Broadcom de bereidheid getoond bij een fusie onderdelen uit te sluiten, die moeilijk liggen bij de autoriteiten in de VS, Europa en China. Minder is Qualcomm te spreken over de weigering duidelijkheid te scheppen wat Broadcom na een overname doet met de licentietak van Qualcomm.



Qualcomm verklaart alles te doen om de waarde van het bedrijf te vergroten, 'of dit nu is door onze groei door te zetten of door de verkoop van het bedrijf', aldus de brief. Het bedrijf staat open voor nieuwe gesprekken, mits die gaan over een voorstel dat recht doet aan de echte waarde van het bedrijf.