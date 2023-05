Quote 100 jonge miljonairs: deze BN’ers en ondernemers vallen op

Ook dit jaar staan er heel wat beroemdheden in de lijst. Martijn Garritsen (26), beter bekend als Martin Garrix, is inmiddels een vaste gast en staat dit jaar op nummer 29. De dj geniet wereldfaam door zijn muziek. Een jaar geleden schatte Quote zijn vermogen in op 45 miljoen euro, dat bedrag is gestegen tot 48 miljoen. Reden: veel meer optredens dan tijdens de coronajaren.

Garrix is niet de enige muzikant die de lijst heeft gehaald. Nick van de Wall (35), beter bekend als Afrojack, heeft een vermogen van 26 miljoen euro. Ook ooit slachtoffer van de lockdown, maar hij haalt het nu moeiteloos in met optredens.

Vrouwen in de top 100

Ook aan modieuze vrouwelijke BN‘ers is geen tekort. Zo staat model en influencer Doutzen Kroes (38) met een vermogen van 28 miljoen euro op nummer 54 in de top 100. Zonder dalingen of stijgingen, want ze loopt al een tijd niet meer over de catwalk. Zo zorgt ze nu voornamelijk voor haar kinderen.

Modeontwerpster Nikkie Plessen (38) zag een lichte daling in 2022, maar zag haar vermogen dit jaar stijgen naar 33 miljoen. Hiermee behaalt ze de plek 42 op de lijst. Die daling kwam volgens haar door investeringen, vertelt ze aan Quote. ‘We hebben in 2022 veel geld gestoken in de ontwikkeling van nieuwe concepten, zoals onze skicollectie’, licht ze toe.

Tech aan de top

De top 3 jongste miljonairs komen allemaal uit het digitale tijdperk: Adriaan Mol (39), Robert Vis (39) en Job van der Voort (33). De techjongens leverden afgelopen jaar tientallen miljoenen euro's in doordat het techklimaat verslechterde. Mol is bekend van Nederlandse betalingsdienstaanbieder Mollie.

Het bedrijf speelde vooral een rol in het aanbieden van de simpele betaalmethode iDEAL en dus het verwerken van online betalingen. Quote schat zijn vermogen in op 2,8 miljard euro. Naast zijn eigen bedrijf is Mol ook mede-aandeelhouder van MessageBird, door hem samen opgericht met Robert Vis.

Vis staat met 1 miljard euro op nummer 2 met MessageBird, een bedrijf dat software automatiseert, zodat je bijvoorbeeld meldingen op je telefoon kunt krijgen of geautomatiseerde sms’jes. Een van de bekendste voorbeelden is het Nederlandse AMBER Alert systeem, een van de eerste klanten van MessageBird.

Daarnaast is Vis een van de oprichters van stichting People for People, een collectief dat asielzoekers en mensen getroffen door de oorlog, ondersteunt. ‘Het is ongelofelijk mooi om met zo veel liefdevolle mensen vluchtelingen te helpen’, laat hij Quote weten.

Op nummer 3 staat Job van der Voort. Samen met Marcelo Lebre richtte hij in 2019 het bedrijf Remote op. Het doel van het bedrijf zit hem in de naam: werken op afstand makkelijker maken. Zo ontwikkelen zij software om eenvoudiger met administratieve gegevens om te gaan. Binnen enkele jaren behaalde het bedrijf een waarde van meerdere miljarden. In een jaar tijd teerde hij bijna 15 procent in op zijn financiële huishouding, maar Van der Voort is nog steeds goed voor 575 miljoen.

