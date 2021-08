Rabobank compenseert klanten die te veel rente betaalden

VIDEO We durven weer te vliegen: luchtvaart krabbelt op

9:34 We durven weer meer te vliegen. Bijna 4 miljoen passagiers (3,9) reisden afgelopen april, mei en juni van en naar de vijf nationale luchthavens in ons land. Dat is ruim vier keer zoveel als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, maar nog altijd bijna 18 miljoen passagiers minder dan in het voorjaar van 2019.