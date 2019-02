‘Rabobank grote financier bio-industrie’

‘Woningte­kort groter dan gedacht’

9:36 Het woningtekort in Nederland is sneller opgelopen dan gedacht. Er zijn momenteel 263.000 woningen te weinig, stellen Capital Value en ABF Research op basis van eigen onderzoek. Vorig jaar gingen ze er nog van uit dat het woningtekort in 2021 zou pieken met een bouwachterstand van 235.000 woningen.