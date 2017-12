Rabobank kampt met grote storing

Olieland Noorwegen gaat elektrisch: 'Je bent gek als je hier nog op benzine rijdt'

2 december In 2030 mag er geen benzine- of dieselauto meer verkocht worden in Nederland. De Noren zijn al bijna zover. Dit jaar is al 1 op de 5 nieuwe auto’s een volledig elektrisch exemplaar en het aantal neemt razendsnel toe. Hoe doen ze dat?