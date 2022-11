Recessie dreigt: Nederlandse economie in derde kwartaal gekrompen

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal gekrompen. Dat leidt tot zorgen over een naderende recessie. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen ziet onzekerheden, maar waarschuwt ook voor paniek: ,,Laten we onszelf niet een recessie inpraten.’’

De economie kromp tussen juli en september met 0,2 procent. De investeringen namen af met 1,7 procent. Dat komt name doordat er minder werd geïnvesteerd in woningen en infrastructuur, respectievelijk 0,4 procent en 4,2 procent. Het CBS ziet wel dat huishoudens iets meer besteedden dan in het tweede kwartaal, namelijk 0,1 procent. Ook de import en export stegen, met respectievelijk 1 en 0,9 procent.

Twee opeenvolgende kwartalen van krimp betekent volgens de gangbare definitie een recessie. ,,Technisch gezien is er dus geen recessie, maar je kan er ook anders naar kijken. De zorgen om de inflatie zijn groot en er zijn meer onzekerheden. Het blijft een krimp en dat is geen goed nieuws’’, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Toch ziet de econoom ook lichtpuntjes: ,,Ik vind het nog meevallen en opvallend: we gedragen ons er niet naar. De coronaspaarpot van veel mensen zit nog vol en we geen geen cent minder uit, blijkt ook uit de cijfers.’’

Coronamaatregelen

Op jaarbasis groeide de economie met 3,1 procent. Dat komt volgens het CBS door de coronamaatregelen, die in het derde kwartaal van vorig jaar nog van invloed waren. Ook de import en export stegen op jaarbasis. Dat komt met name door de wederuitvoer, de export van eerder geïmporteerde producten, die groeide met ongeveer 4 procent. De import ligt ten opzichte van een jaar eerder 2 procent hoger.

Omdat er niet langer coronamaatregelen van kracht zijn, namen ook de bestedingen van consumenten toe. Hoewel er iets minder fysieke spullen werden aangeschaft, zoals meubels en auto's, gingen Nederlanders er wel meer op uit. Consumenten gaven op jaarbasis 2,3 procent meer uit, onder meer aan cultuur, recreatie en horeca.

Van Mulligen ziet bovendien een voordeel voor de arbeidsmarkt. ,,Het aantal mensen met werk is gestegen en dat past niet in het beeld van een recessie. Werkgevers zien de personeelskrapte als hun grootste zorg en door deze krimp zal de druk er een beetje af gaan.’’

Recessie

Als de economie in het vierde kwartaal opnieuw krimpt, belandt Nederland in een recessie. De Europese Commissie sprak vorige week al de verwachting uit dat de meeste EU-landen voor het einde van het jaar in een recessie belanden. Die zou duren tot volgend voorjaar.