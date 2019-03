Rechtbank trekt stekker uit CoolCat, doorstart niet uitgesloten

De webshop en de 80 winkels van de keten blijven voorlopig gewoon open. Het bedrijf – gespecialiseerd in kinder- en tienermode – telt nog eens zeventien winkels in België, zes in Frankrijk en twee in Luxemburg. Ook heeft CoolCat in deze landen en in Duitsland een webshop. Die buitenlandse onderdelen vallen buiten het faillissement.