Rechter: Girafnootjes van Aldi lijken te veel op Tijgernootjes Duyvis

De zaak was aangespannen door Frito-Lay, eigenaar van Duyvis. De fabrikant brengt de Tijgernootjes al sinds 1993 op de markt, maar kreeg een paar jaar terug concurrentie van Girafnootjes van Intersnack, tevens bekend van chipsmerken Chio en Pom-bär. De Girafnootjes worden in de supermarkten van Aldi verkocht.

Frito-Lay stelt dat deze noten inbreuk maken op hun merkrecht, vanwege hetzelfde gevlekte uiterlijk dat het bedrijf als merk heeft laten vastleggen. De rechtbank Gelderland gaat mee in deze argumentatie en verbiedt daarom de productie en verkoop van de Girafnootjes per direct.

Snel uit de schappen

Aldi moet alle Girafnootjes, die in verschillende varianten worden verkocht, binnen tien werkdagen uit de schappen halen. In de tussentijd mogen de noten al niet meer worden verkocht.



Volgens Frito-Lay lijken ook de namen van de noten te veel op elkaar, evenals de verpakkingen waarin ze worden verkocht. Dat is volgens de rechtbank echter niet zo: beide kunnen volgens de rechtbank wel door de beugel. Als Aldi de nootjes dus aanpast, kan het die later weer onder dezelfde naam en in dezelfde zakjes verkopen.



Bij zowel Intersnack als Frito-Lay was woensdagmiddag nog niemand bereikbaar voor commentaar. Ook Aldi heeft nog niet gereageerd op een verzoek om een reactie op de uitspraak.