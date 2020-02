Rekenrente niet meer heilig in pensioengesprekken

Provincie tikt exploitant windpark op de vingers

7:22 Een brief van exploitant Klein Piershil aan omwonenden van Windpark Spui, tussen Nieuw-Beijerland en Piershil, is bij de provincie Zuid-Holland in het verkeerde keelgat geschoten. Door in te gaan op de burenregeling zouden bewoners hun recht op planschade van het grootste windpark in de Rotterdamse regio verspelen.