Rijkste Belg (92) overleden: vermogen van vijf miljard

De Belgische zakenman Albert Frère is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Belgische industriële holding GBL, waar Frère hoofdaandeelhouders was. Albert Pol Oscar Ghislain Frère was de rijkste persoon van België.

Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes schat het vermogen van Frère op bijna 5 miljard euro. Forbes zette de man dit jaar ook in de top 300 van rijkste mensen ter wereld. In 1994 kreeg hij de titel van baron.

Frère bouwde een ongekend zakenimperium op in België. Hij was als selfmade man met zijn financiële holding Groep Brussel Lambert (GBL) actief in strategische sectoren zoals energie, industrie en financiële diensten. Hij groeide uit tot een van de machtigste ondernemers van België en Frankrijk.

Familiezaak

Frère werd op 4 februari 1926 geboren in Fontaine-L’Evêque (Henegouwen), vlak bij Charleroi. Zijn vader stierf toen hij vier jaar oud was. Zijn moeder zette de familiezaak, een bloeiende groothandel in ijzerwaren, voort. Albert ging er kort na de Tweede Wereldoorlog werken.

De jonge zakenman investeerde zijn winsten in de Waalse metaalindustrie. In 1954 kocht hij al zijn eerste staalbedrijf. Begin jaren tachtig controleerde Frère nagenoeg het volledige staalbekken van Charleroi. Op dat moment voelde hij, als een van de weinigen, dat er een crisis in aantocht was in de staalsector. Hij verkocht daarop zijn participaties in de Waalse staalindustrie voor 2 miljard frank (50 miljoen euro) aan de Belgische staat. Het leverde hem het verwijt op dat hij fortuin maakte op kosten van de staat.

Frère bouwde met het geld uit de verkoop van staalbedrijven, zijn loopbaan als financier verder uit. Hij investeerde in sectoren als industrie, energie, banken, luxegoederen, media en vastgoed in heel Europa. De basis van Frères rijkdom lag in zijn motto: ‘goedkoop kopen en duur verkopen’.