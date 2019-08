Rode cijfers op Wall Street: grootste verlies van het jaar

UPDATE NS wil reclame op schermpjes in de trein

17:19 De NS gaat vanaf september advertentieruimte verkopen op de schermen die in de trein hangen. Die schermpjes informeren reizigers vooral over hoe laat ze hun bestemming bereiken en of ze de komende tijd rekening moeten houden met werkzaamheden, maar straks verschijnen er ook reclames voor wasverzachters en hondenvoer. ‘We doen alles om de prijs van een treinkaartje beheersbaar te houden.’