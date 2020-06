Roompot komt in handen van Amerikaanse investeerder

Roompot werd in 1965 opgericht in Zeeland. Het bedrijf bezit 33 vakantieparken in Nederland, Duitsland en België die direct worden uitgebaat. Daarnaast werkt Roompot samen met nog eens 100 andere vakantieparken waarvoor het onder andere de verhuur verzorgt.

De overname komt niet echt als een verrassing: de Franse investeerder PAI zette Roompot vorig jaar in de etalage en zou er naar verluidt 1 miljard euro voor willen hebben. Verschillende marktpartijen zouden zich gemeld hebben voor de overname. Onder de vleugels van PAI wist Roompot de omzet en het bedrijfsresultaat met dubbelcijferige percentages op te voeren. Jaarlijks worden volgens Roompot zo’n 13 miljoen overnachtingen geboekt in vakantiehuisjes van het bedrijf, wat voor een omzet van bijna 400 miljoen euro zorgt.

Opkoper

Voor welk bedrag het uiteindelijk is verkocht aan de Amerikanen, is niet bekendgemaakt. KKR heeft zijn naam vooral gevestigd als wereldwijde opkoper van bedrijven. Zo namen de Amerikanen een paar jaar geleden de margarinetak van Unilever over. De investeringsmaatschappij kocht vorig jaar het softwarebedrijf Exact. En onlangs nam het van het Amerikaanse cosmeticaconcern Coty bekende merken als OPI en Wella over.