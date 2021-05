RyanAir krijgt gelijk van Europese rechter: staatssteun aan KLM mocht niet

Makelaars maken gebruik van grijs gebied om over­drachts­be­las­ting te omzeilen

14 mei De vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor jonge huizenkopers bij een woning tot 400.000 euro kan gesjoemel met de koopprijs in de hand werken. Dat gebeurt bijvoorbeeld door een vloer of gordijnen voor een te hoge prijs buiten de koopsom te houden en apart te betalen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zegt dat notarissen alert zijn.