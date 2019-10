Ryanair mocht personeel Eindhoven ontslaan, maar moet wel vergoeding betalen

Het gaat om een slepende kwestie, waarover meerdere rechtszaken waren aangespannen. Ryanair sloot vorig jaar zijn basis in Eindhoven en vroeg vervolgens collectief ontslag aan voor zo’n dertig medewerkers. Deze uitspraak betreft de laatste werknemers met wie nog geen regeling was getroffen.



De piloot en het cabinepersoneel waar het nu over gaat, kregen een voorstel tot overplaatsing naar een andere basis. Ze weigerden dat en zitten sindsdien thuis met betaald verlof. De rechter oordeelt in deze zaak dat Ryanair voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er een redelijke grond bestond voor het ontslag. Daarbij baseert de rechter zich op een onafhankelijk onderzoek waaruit blijkt dat Eindhoven de op een na slechtst presterende Ryanair-standplaats was en ver achterbleef op het gemiddelde van Ryanairs netwerk.