'Ryanair moet gedupeerden staking compenseren’

Voedselveiligheid Negentien mensen ziek na eten besmet varkens­vlees Nederlands slachthuis

4 december Een Nederlands slachthuis heeft aan tientallen bedrijven varkensvlees verkocht dat is besmet met salmonella. Het gaat om de variant Salmonella Goldcoast. Tot nu toe zijn zeker negentien mensen ziek geworden na het eten van besmet vlees. Nu duidelijk is waar de besmettingsbron vandaan komt, komen de eerste waarschuwingen naar buiten. De eerste supermarktketen die klanten waarschuwt voor mogelijk besmet vlees, is Aldi. Het gaat om Elzassercervelaat en pepercervelaat.