Ryanair naar Hoge Raad om claims

Minder werklozen, meer banen: recordaan­tal vacatures op arbeids­markt

9:18 Goed nieuws voor werkzoekenden in Nederland. Het aantal werklozen in het afgelopen kwartaal is afgenomen terwijl het aantal vacatures is gestegen. De personeelskrapte op de arbeidsmarkt heeft een nieuwe recordhoogte bereikt met 93 vacatures per 100 werklozen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).