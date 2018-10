Ryanair sluit basis op Eindhoven Airport tijdens winter

Banen

Ryanair zegt het verlies van banen te willen beperken. ,,We verwachten onze piloten vacatures te bieden op andere Ryanair-bases, maar omdat we een groot overschot aan cabinepersoneel in de winter hebben, zullen we onbetaald verlof en andere opties onderzoeken om banenverlies bij cabinepersoneel te minimaliseren", aldus de maatschappij in een verklaring.