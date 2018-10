Ryanair-staking hindert nog weinig: ‘Mogelijk ander cabinepersoneel ingeschakeld’

Vakbond FNV denkt dat Ryanair cabinepersoneel van andere bases heeft ingeschakeld. Volgens projectleider Leen van der List negeert de luchtvaartmaatschappij op die manier een uitspraak van de rechter die eerder bepaalde dat het bedrijf geen stakingsbrekers mag inzetten.



De stewards en stewardessen van Ryanair staken dinsdag als protest tegen de plotselinge sluiting van de basis van de Ierse prijsvechter op Eindhoven Airport. Vier vliegtuigen van Ryanair worden vanaf 5 november ergens anders gestationeerd. Piloten en cabinepersoneel worden gedwongen om te gaan werken vanuit andere bases in Europa.



Ryanair heeft voor vandaag in totaal 22 vluchten van en naar Eindhoven Airport gepland staan die worden uitgevoerd door de bemanning die op Eindhoven Airport is gestationeerd.