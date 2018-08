Ryanair wil pilotenstaking Nederland verbieden

Passagiers Schiphol wachten al anderhalve dag op vertrek: 'Mijn bloed kookt'

17:31 Honderdzeventig passagiers van Royal Air Maroc wachten al anderhalve dag op vertrek van hun toestel van Schiphol naar Marokko. De vlucht is inmiddels vijf keer vertraagd en het is onduidelijk of het toestel vandaag nog vertrekt. ,,Het is totale chaos.”