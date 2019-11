Samenwerking Hema en Jumbo: straks Hema-artikelen te koop in de supermarkt

Consumen­ten­bond in zee met energiele­ve­ran­cier die dikke onvoldoen­de scoort in eigen ranking

14:25 De Consumentenbond beveelt Budget Energie aan via zijn Energiecollectief, dat consumenten verleidt te wisselen van energieleverancier met scherpe aanbiedingen. In de gisteren gepubliceerde Stroomranking van de Consumentenbond en enkele milieuorganisaties is Budget Energie echter een van de slechtst scorende leveranciers. Op duurzaamheid scoort het bedrijf een 3,7.